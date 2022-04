Ömer KADİROĞLU

Maliye Bakanlığı, 2022’de 4 kez borçlanmaya gitti. Yılın ilk 3 ayında 135 milyon lira borçlanan hükümet önceki gün de akaryakıt alımı için 150 milyon liralık ihaleye çıktı. Devletin borçlanma kapasitesinin dolduğu belirtilirken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar devletin sürekli borçlanmalarla sorunları çözemeyeceğini söyledi. Vatandaşlar, “Hükümet memur maaşlarını borçlanarak ödüyor ve bu yapı kesinlikle sürdürülebilir değildir”dedi.

Ne dediler…?

Vatandaşlar ne dedi…?

Cuma Öden

“Hükümetin işleyişinden hiç de memnun değiliz. Her gün yapılan zamlar nedeniyle bir şey alamaz duruma geldik. Hükümet borçlanarak maaş ödüyor ancak bu bize çok daha kötüye gideceğimizi gösteriyor. Hükümetin sürekli olarak borçlanıp ödeme yapması sürdürülebilir bir yapı değildir. Hükümet fuzuli yere harcamalar yapıyor ve bu harcamalarda tasarrufa gitmelidir. Bir şeyler değişmezse bu yapı böyle gitmez.”

Yusuf Yaralıoğlu

“Hükümetin çalışmalarından hiç memnun değiliz. Görüldüğü gibi ayda üç dört kez her şeye zam yapılıyor. Hükümet çay kaşığı ile verip kepçe ile geri aldı. Bu şartlarda geçinmek imkânsız hale geldi. Hükümet borçlanarak maaş ödemesi yapıyor. Bu durum kesinlikle sürdürülebilir değil ve daha kötü günlerden geçmemize neden olacaktır. Hükümet yaşanan bu durumlara bir çözüm bulmalıdır ya da oturdukları koltukları bırakıp gitsinler.”

Hakkı Yorgancı

“Hükümetin işleyişinden memnun olmak mümkün değildir. Maaşları borçlanarak ödüyorlar ve bu yapı kesinlikle sürdürülebilir değildir. Hükümet de şu anda biz vatandaşlar gibi borçlanarak yapması gereken ödemeleri yapıyor. Hükümetin ilk olarak kararlı olması gerekiyor. Her şeye zam yaparak veya borçlanarak hiçbir şeyi çözemezler. Daha sürdürülebilir bir yapı oluşması veya işi bilen kişilerin o koltuklarda olması gerekiyor.”

İzzet Yavuz

“Hükümetin işleyişinden hiç memnun değiliz. Hükümet memur maaşlarını borçlanarak ödüyor ve bu yapı kesinlikle sürdürülebilir değildir. Ben üç aydır emekli oldum ve üç aydır bütçede para yok diye benim maaşımı ödemiyorlar. Bu yapı bu şekilde daha ileriye gitmez. Orada olan herkes kendini düşünüyor. Benim maaşımı ödemediğinde beni suç işlemeye yöneltiyorlar. Bir an önce bu yapıdan hükümetin kurtulması gerekiyor.”

Osman Kahraman

“Hükümetin işleyişinden hiç memnun değiliz. Yaşanan sorunları zam yaparak çözmeye çalışıyorlar. Öte yandan maaşların ödenmesi için hükümet borçlanıyor ve bu sürdürülebilir bir yapı değildir. Piyasada hiçbir denetim yok ve bunun bedelini halk ödüyor.”

Yusuf Yılmazer

“Dünyanın her yerinde şu anda yaşadığımız sıkıntılar yaşanıyor. İnsanlar tasarruf yapmaya çalışıyor ancak ülkede halk her gün bir zam haberi ile sarsılıyor. Hükümet memur maaşlarını ödemek için borçlanıyor ve bu sürdürülebilir bir yapı değildir. Hükümet her borçlandığında ülkenin ve hükümetin sırtına bir kambur daha biniyor. Hükümet ben hükümetim bankadan borçlanıyorum demekle ülkeyi iyi bir yere götüremez. Bu nedenle hükümetin üreten bir hükümet olması ve zam yapmak yerine üreterek kasaya para gelmesini sağlamalıdır. Temennimiz bu yanlıştan vazgeçilmesi ve ülke insanının refahının sağlanmasıdır.”