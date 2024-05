Hüseyin ÇİÇEK

Turizm sezonunun başlamak üzere olduğu bu günlerde, Gazimağusa’nın Suriçi bölgesinde bulunan tarihi George Kilisesi adeta dökülüyor. Kilisenin içler acısı hali bölge sakinlerinin tepkisine neden olurken, yetkililerden bir an önce kilisenin restore edilmesi istendi.

Birçok sosyal faaliyete imza atan Her Daim Dostlar Grubu da kilisenin içler acısı hali karşısında duyarsız kalmadı. Gruptan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Latinlerin St. George Kilisesi. Tarihi ve kültürel değerimiz. Ülkemize gelen turistlerin gezip gördüğü bizim tarihi eserlere verdiğimiz değeri hissettikleri muhteşem eser. İşte biz bu şekilde önemser böyle koruruz dediğimiz kendimizi en iyi şekilde anlattığımız fotoğraf kareleri. Turizm sezonunu açtığımız bu günlerde durumu tüm açıklığıyla ortaya koyalım sonra durup düşünelim. Böyle mi olmalı. Yorum sizin.

Her Daim Doğa Dostları”



