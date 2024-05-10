İlgiyle izlendi

II. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı, Meslek Liselerinin Güzellik Hizmetleri ile Moda Tasarım alanı öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı saç, makyaj ve moda şovlarının yanı sıra, Kıbrıslı Türk Ünlü Moda Tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın imzasını taşıyan defileye ev sahipliği yaptı.

Açıklamaya göre, dün akşam yapılan defilede, Öztoprak'ın önderliğinde öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek ortaya koyduğu tasarımlar podyumda yer aldı.

Etkinliğe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte bakanlık bürokratları, bakanlık personeli, okul müdürleri, aileler ve moda severler katılarak, öğrencilere ve öğretmenlere destek verdi.

Defile öncesinde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın birer konuşma yaptı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024, 09:55