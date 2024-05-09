Mücahit Demirel yoğun bakımda

Hüseyin ÇİÇEK

Ercan-İskele anayolu üzerinde, Serdarlı kavşağı yakınlarında, dün sabah iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, biri ağır 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Mücahit Demirel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 07.30 sıralarında, Ercan-İskele anayolu üzerinde, Özkan Tulga (E-19) yönetimindeki MC 690 plakalı salon araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada Ejder Petrol İstasyonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mücahit Demirel (E-26) yönetimindeki 54 DR 638 Türkiye plakalı salon araçla yüz yüze çarpıştı.

3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüleri Mücahit Demirel ve Özkan Tulga ile MC 690 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Alkoçoğlu (E-17), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mücahit Demirel yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Özkan Tulga ve araçtaki Ali Alkoçoğlu’nun tedavilerine devam ediliyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.