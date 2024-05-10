Ergün YAHAT

Mormenekşe Kadınlar Birliği öncülüğünde “Enginar baş tacımız” sloganı ile düzenlenen 12. Mormenekşe Enginar Festivali, renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Köy meydanında gerçekleştirilen festivalde, enginardan yapılan yiyeceklerin yanı sıra Kıbrıs kültürünü yansıtan ürünlerin satışı, konserler ve sergile büyük beğeni topladı.

Mormenekşe’de geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen festivalde, sanatçı Nazime Balses'in sergisi de ilgi gören ve beğeni toplayan etkinlikler arasındaydı. Bölgeyle özdeşleşen enginar ve çiçek figürleri ilgiyle izlendi.

Balses’in eserlerini çok beğendiklerini söyleyen ziyaretçiler bol bol da fotoğraf çektirdi.

