Pencereyi kırdı binaya girdi

Suna ERDEN

Ülkemizde 702 günden beri kaçak olarak yaşayan Nijeryalı Obinna Maxwell Nwakonuche, dün sabahın erken saatlerinde Lefkoşa’daki Euro Care Tüp Bebek Merkezi'nin penceresini kırarak binaya giriş yaptı. Kameralara aldırmadan çekmecede muhafaza edilen 8 bin 100 Euro, 13 bin 915 Dolar ve 7 bin 355 Sterlin’i (TL cinsinden bir milyon 27 bin lira) çaldı ve aynı pencereden çıkış yaptı.

Kısa sürede polis tarafından yakalanan Obinna, çaldığı paraları atıl vaziyetteki eski Devlet Kimya Laboratubvarı’nın avlusuna gömdü. Polisin sorgulaması sonrasında olay yerine götürülen Obinna, gömdüğü paraların tümünü çıkarıp polise teslim etti. Dün mahkemeye çıkarılan Obinna, 3 ay içinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Girdiği yerden geri çıktı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Polis memuru Emrah Turgal, zanlı Obinna Maxwell Nwakonuche’nin 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa'da, faaliyet gösteren Euro Care Tüp Bebek Merkezi'nin Güneye bakan penceresinin demir korkuluklarını levye yardımıyla söküp cam kısmı da yine aynı levye yardımıyla kırarak içeriye girdiğini ve ahşap çekmece içerisinde bulunan 8100 Euro, 13915 Dolar ve 7355 Stg nakit parayı sirkat ederek ayni yerden çıkış yaptığını açıkladı.

Kameralara yakalandı

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamın zanlının konu camı kırıp korkulukları sökmek amacıyla kullandığı bir adet levye ve bir adet demir çubuk olay mahallinde bulunarak emare olarak zapt edildiğini zanlının aynı gün incelenen kamera görüntülerinden tespit edildini açıkladı.

Paraları laboratuvarın bahçesine sakladı

Polis zanlının yapılan sorgulamasında suçunu itiraf ettiğini, sirkat ettiği toplam TL karşılığı bir milyon 26 bin 766 TL olan 8 bin 100 Euro, 13 bin 915 Dolar ve 7 bin 355 Sterlin nakit parayı saklamış olduğu Eski Devlet Kimya Laboratuvarı avlusu içerisinde olduğunu söyleyip sakladığı yeri gösterdiğini ve konu paraların tespit edilerek emare alındığını açıkladı. Polis zanlının ayrıca olay günü kullandığı eldivenleri ve giymiş olduğu kıyafetleri de ikamet ettiği apartmanın dam kısmında olduğunu göstermiş ve konu eldivenlerle kıyafetlerinde emare yapıldığını aktardı.

702 gündür kaçak

Polis memuru Emrah Turgal ayrıca zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 5 Haziran 2022 tarihinden itibaren toplam 702 gün KKTC'de İzinsiz ikamet ettiğini de belirterek herhangi bir yasal bağı bulunmadığını söyledi. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmı tamamlanmış olup davasında hazır olması maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.