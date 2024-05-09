Ağır suç işlediler

Suna ERDEN

Girne’de, polis tarafından düzenlenen ‘Zehir Torbası’ ismi verilen operasyon kapsamında, 395 adet bütün ve 21 adet de yarım hapın yanı sıra 5 adet canlı tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından edilen 865 Sterlin ve 6 bin 350 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 19 yaşındaki Baran Soran ile 23 yaşındaki Mehmet Salih Ekinci dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Extacy ve mermilerle yakalandılar

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Adnan Kardeşler, zanlıların 23 Nisan 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Zehir Torbası Operasyonu kapsamında tutuklandıklarını anımsattı.

Polis, Girne'de Gazi Ahmet Aksu Sokak üzerinde şüpheli görülen Baran Soran’ın üzerinde ve evinde gerçekleştirilen aramalar neticesinde, muhtelif renk desen ve ebatlarda 395 adet bütün ve 21 adet de yarım hap extacy türü uyuştuuculu hap, 5 adet canlı tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 865 Sterlin ile 6 bin 350 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı.

Türkiye’den satmak için getirmişler

Polis memuru, Soran’ın yanı sıra suçla bağlantısı tespit edilen Mehmet Salih Ekinci’nin de tutuklandığını belirtti. Girne’de garsonluk yapan zanlıların verdikleri ifadelerinde söz konusu uyuşturucu hapları Türkiye’den KKTC’ye satmak için getirdikleri yönünde ifade verdiklerini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlıların davasında hazır olması maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların davasında hazır olmasını sağlamak masadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.