Denetim artmalı

Ömer KADİROĞLU

Ülke genelindeki ormanlık alanlarda ateşli piknik yapılmasının yasak olmasına rağmen bazı kendini bilmez kişiler Beşparmak Dağlarının zirvesinde St Hilarion kalesinin batısında yamaç paraşütü uçuş alanı olarak kullanılan noktada ateşli piknik yaparak çöplerini de ormana atarak oradan ayrıldı. Ülkemizde turistik yamaç paraşütü turu yapan Highline Tandem Paragliding direktörü Özgür Gökaşan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ormanlık alanda ateş yakılmasına tepki gösterdi ve yetkilileri göreve davet etti.

Uçuş alanı olarak kullanılan yeri sürekli temizlediklerini ifade eden Gökaşan, duyarsız kişiler nedeniyle bölgeye uçuş için giden turistlere karşı mahcup olduklarını ifade etti.

“Yangınlar nedeniyle kaybedilen ormanlar bir yandan yeniden hayata döndürülmeye çalışılırken duyarsız kişilerin kalan ormanlık alanlarda ateş yakması ayrıca turistlerin yamaç paraşütü yapmak için gittiği alanın çöplerle doldurulmasının kabul edilir değildir” diyen vatandaşlar da yetkilileri önlem alma konusunda göreve davet etti.

