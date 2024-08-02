Boynuna dayadı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Meteoroloji Dairesinde çalışan eski eşinin gece mesaisinde olmasını fırsat bilen Eşref Erensu, yanına silahını alarak, genç kadının iş yerine gitti.

Genç kadını silahla korkutarak, barışmaya ikna etmeye çalışan zanlı, ölüm tehditleri yağdırdı.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı, ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 16 Temmuz 2024 tarihinde 03.00-05.00 saatleri arasında meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının eski eşi C.A.’nın(42) görev yaptığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına gittiğini, avlu içerisinde genç kadına silah doğrultarak, “Barışmak istiyorum, eğer barışmazsan seni de kendimi de öldürürüm” diyerek, tehdit ettiğini belirtti. Polis, zanlının eski eşinin peşinden içeriye giderek, Meteoroloji Dairesindeki odaya girdiğini, silahı genç kadının boynuna dayayarak, darp suçunu işlediğini belirtti.

Polis, şikayetin 30 Temmuz’da yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Soruşturma memuru, C.A.’nın ifadesinde korktuğunu ve yalnız polise gelmek istemediği için yurt dışında bulunan avukatını beklediğini, avukatı gelince ifade vermeye geldiğini söylediğini aktardı. Polis, yapılan araştırmada C.A.’nın avukatının yurt dışında olduğunun teyit edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti