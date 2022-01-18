Tümü yabancı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 21 yalındaki genç kızın pasaportuna el koyduğu, dayakla fuhuşa zorladığı iddia edilen

Nijerya uyruklu Blessing Agbonselohbor’un suç ortağı da yakalandı. Agbonselohbor ile Sabitu Omabele Akinyemi dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, fuhuşa teşvik olayının 2021 yılı Ekim ayı içerisinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Blessing Agbonselohbor’un kız arkadaşı 21 yaşındaki S.O.P’yu Snapchat üzerinden ayarladığı erkeklerle cinsel münasebete girmesi için zorladığını söyledi. Polis, S.O.P.’nun fuhuş yapmak istememesi üzerine Agbonselohbor’un genç kızı darp ettiğini, onu ve ailesini öldüreceğine dair tehdit ettiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının, yine Snapchat üzerinden tanıdığı erkek bir şahıs ile S.O.P’nun 84000 Nayra (Nijerya Parası) karşılığında cinsel ilişkiye girmesini sağladığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının ayrıca kız arkadaşına ait Nijerya pasaportunu, aşı kartını, evraklarını zorla alarak soygun suçunu işlediğini ifade etti. Şikâyetin 6 Ocak tarihinde yapıldığını belirten polis, zanlının 7 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlı Blessing Agbonselohbor’un iki kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam

10 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre zarfında suça karışan şahısların arandığını belirtti. Polis, yapılan tespit üzerine suçla bağlantılı Sabitu Omabele Akinyemi isimli şahsın yakalandığını açıkladı. Polis, her iki zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıları ‘fahişelik yaptırma’, ‘fuhuşa teşvik’, ‘cinsi münasebette bulundurma niyeti ile alıkoyma’, ‘soygun’, ‘şiddet tehdidi’, ‘darp’ suçlarından yargılanmak üzere teminata bağladı. Mahkemenin öngördüğü 15’er bin TL nakit teminat yatırılması ve 2‘şer kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarını yerine getiremeyen zanlılar cezaevine gönderildi.