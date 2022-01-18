Annesine de anlattı

Suna ERDEN

Anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki kız, polise giderek üvey babasının cinsel tacizine uğradığı yönünde şikayette bulundu.

Üvey babasının defalarca kendisini taciz ettiğini; bu nedenle evden kaçtığını iddia eden genç kızın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Şikâyet üzerine soruşturma başlatan polis, üvey baba B.R.’yi gözaltına aldı.

Zanlı soruşturma aşamasında tutuklu kalması talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılırken, genç kızın ifadesi açıklandı.

Anne ve babası ayrı olan genç kızın, 16 Ocak tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye giderek, şikâyetçi olduğu belirtildi.

Üvey babası onu rahat bırakmadı

Öz babasıyla birlikte polise giden genç kızın, daha sonra Girne Adli Şube’ye götürüldüğü, sosyal hizmetler uzmanı eşliğinde ifadesinin alındığı açıklandı.

Genç kızın ifadesinde şunları söylediği belirtildi:

“Yaklaşık 6 aydır Girne’de annem ve üvey babamla kalıyordum. Üvey babam bu süre içerisinde defalarca güzel olduğumu, fiziğimin düzgün olduğunu söyledi. Bunları söylerken bacağıma da dokundu. 3 hafta önce ise benden telefonumu istedi ancak ben isteğini yapmayınca serçe parmağımı ısırdı. Bir hafta önce evde yalnız kalmıştık. Üvey babam dudağımdan öpmeye çalıştı, ben geri çekilip kendimi tuvalete kapattım. 14 Ocak 2022 tarihinde ise havanın soğuk olduğunu bahane edip bana sarıldı. Bana, ‘Seni seviyorum, elimden bir şey gelmiyor. Sen istemeden sana bir şey yapmam’ dedi. Yaşadıklarım beni tedirgin etti ve aynı gün evden kaçtım. Kız arkadaşım Y.B.’ye sığındım.”

Tacizi herkese anlattı

Genç kızın şikayetini ve iddialarını mahkemede açıklayan polis, soruşturma başlattıklarını; kızın öz babasından, ablasından ve evine sığındığı arkadaşından ifade aldıklarını açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu genç kızın hem babasına hem ablasına hem de arkadaşına yaşadıklarını anlattığını, ayrıca annesine de mesaj atarak, durumu bildirdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, genç kızın ayrıca ifadesinde üvey babasını birkaç kez uyuşturucu kullanırken gördüğünü söylediğini, bu yönde de araştırma yaptıklarını belirtti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada uyuşturucu bulmadıklarını dile getirdi. Polis memuru, zanlıdan uyuşturucu analizi için kan örneği aldıklarını da açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis memuru, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022, 11:03