Hep ilk sırada

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Son 7 günde meydana gelen 44 trafik kazasından 12’sinin nedeni sürat

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Kuzey Kıbrıs genelinde 10-16 Ocak tarihlerini kapsayan süre içerisinde 44 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 14 kişi yaralanırken, 30 araçta hasar oluştu. Meydana gelen 44 kazanın 12’sinin sürat, 8’inin dikkatsiz sürüş yapmak, 10’nun kavşakta durmamak, 7’sinin yakın takip ve 7’sinin diğer etkenlerden kaynaklandığı belirtildi. Kazalarda toplam hasar miktarının 568 bin 800 TL olduğu bildirildi. Kazalardan 17’sinin Lefkoşa, 8’inin Gazimağusa, 16’sının Girne, 2’sinin Güzelyurt ve 1’nin İskele’de meydana geldiği açıklandı. 
Trafik polislerince 10-16 Ocak tarihleri arasında yapılan trafik kontrollerinde 735 kez cezai işlem uygulandığı açıklandı. 
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, cezai işlemlerin 148’i sürat, 114’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 79’u seyrüsefer ruhsatsız sürüş, 68’i seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 57’si emniyet kemersiz, 42’si sigortasız, 38’i muayenesiz, 22’si dikkatsiz, 19’u alkollü, 9’u ehliyetsiz, 4’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş ve 131’i de diğer trafik suçları nedeniyle uygulandı.

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