Ataoğlu: Ailemiz büyüyor

Demokrat Parti’ye (DP) Yedikonuk’ta düzenlenen etkinlikte katılımlar gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamaya göre, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Herkes çok iyi biliyor ki partimiz ilerliyor ve güçleniyor. Bugün, ailemize güç katmak için bizlerle bulunanlar var. Ailemiz her geçen gün artarak büyüyor. Doğru işler yapıyoruz ki; bizimle yol yürümek isteyenlerin sayısı artıyor” dedi.

Ataoğlu, şunları kaydetti:

“Partimize yeni üye olan, bize güç veren, ailemizin birer ferdi olma konusunda karar veren, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz aramızda onlara teşekkür ediyor, hoş geldiniz diliyorum. Bizler elimizi taşın altına, koyma tutumu aldık. Bu tutumun getireceği bedelleri ödemek konusunda bir an bile tereddüt etmedik. Vatandaşımız bizlerden hizmet bekliyor düşüncesiyle, her oluşacak hükümet modeline, ‘gailemiz memleketimiz, insanımız’ diyerek destek verme konusunda kararlıyız. Partimize katılımlar artarak devam ediyor. Herkes çok iyi biliyor ki partimiz ilerliyor ve güçleniyor. Bugün, ailemize güç katmak için bizlerle bulunanlar var. Ailemiz her geçen gün artarak büyüyor. Doğru işler yapıyoruz ki; bizimle yol yürümek isteyenlerin sayısı artıyor”

Ataoğlu’ndan çalışanların eylemine destek

Ataoğlu, Palm Beach Otel bünyesinde faaliyet gösteren “Palm Beach Casino” çalışanlarının otel önünde yaptığı eylemi ziyaret etti.

Eylemde çalışanlara seslenen Ataoğlu, mahkeme kararı çıktığında, verilen karara karşı “boyunlarının kıldan ince” olduğunu kaydetti.

“Engelsiz turizm genişletilecek”

Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek, Günay Kibrit başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

DP’den verilen bilgiye göre, Ataoğlu ziyaretinde yaptığı konuşmasında, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için daha önceden başlattıkları bazı çalışmalar olduğunu dile getirerek, gelecek dönemde engelliler için birçok proje olduğunu söyledi.

Ataoğlu, engelsiz turizm başlığı altında tüm plajlar ve otellerde engellilerin daha rahat tatil yapabilmeleri, daha kolay denize ulaşabilmeleri için başlatılan çalışmanın genişletileceğini ifade etti.