Bilet fiyatlarında 37 Euro indirim

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hava ulaşımında bilet fiyatlarında yaşanan yükselişe işaret ederek, KKTC’nin “iç hatlar” vergilendirme sistemine alınmasının, bilet fiyatlarında en az 37 Euro indirim yapılmasını sağlayacağına söyledi.

Sucuoğlu, KKTC'nin uçuş anlamında iç hat vergilendirme sistemine alınması hususunun, “KKTC’nin vilayetleştirileceği” gibi aslı astarı olmayan iddialara dönüştürüldüğünü ifade ederek, “Biz Anavatan Türkiye’mizin de desteğiyle KKTC halkının menfaat ve yararına hizmet etmeye, bu yönde projeler üretmeye devam edeceğiz. Gerisi de temelsiz iddialarla laf üretmeye devam etsinler” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu yazılı açıklamasında, KKTC’ye yönelik hava ulaşımında bilet fiyatlarının son günlerde yüksek seyrettiğinin herkesin malumu olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, ülke ekonomisinin lokomotifi turizm sektörü için uygun fiyata ulaşım gerekliliği yanında öğrenim hayatını KKTC’de sürdürmeyi tercih eden öğrenciler için de oldukça pahalı uçak bileti fiyatlarının asgari düzeye indirgenmesinin, KKTC’nin ekonomik ve mali getirisi açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

UBP’den Güzelyurt çıkarması

Sucuoğlu, eşi Ece Sucuoğlu ve milletvekili adayları seçim gezilerine Güzelyurt bölgesinde devam etti.

Devlet dairelerini ve çarşıyı ziyaret eden Sucuoğlu, çalışan, esnaf ve vatandaşla sohbet etti. Daha sonra Güzelyurt Sanayi Bölgesini gezen Sucuoğlu, sanayi bölgesine yeni düzenleme talep eden esnafa, mutlaka bölgeyle yakından ilgileneceğini söyledi.

Daha sonra Cypfruvex tesislerini ziyaret eden Sucuoğlu, Cypfruvex’in, çalışanların emekleriyle bugünlere geldiğini kaydetti.

Güzelyurt seçim gezisine Gayretköy, Zümrürköy ve Akçay ķöyü ile devam eden Sucuoğlu, pazar günün önemine değinerek, bu seçimin son yılların en önemli seçimi olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, Akçay ziyaretinde önce Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi’ni gezdi.

Aday tanıtım etkinliği

Öte yandan Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı.

Sucuoğlu’nun yanı sıra Güzelyurt Belediye Başkanı ve Güzelyurt Seçim Komitesi Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından adaylar tanıtıldı.