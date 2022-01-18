Sevenleri çok üzgün

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 32 bin 874 testle 654 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, Girne’ye bağlı Tepebaşı bölgesinin sevilen isimlerinden Adem Sadrazam Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sadrazam’ın bir süredir Türkiye’nin Düzce ilinde hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, vakaların 307’sinin Lefkoşa, 185’inin Girne, 126’sının Gazimağusa, 16’sının Güzelyurt, 13’ünün İskele ve 7’si Lefke bölgesinden tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık Covid-19 genel durumuyla ilgili verileri de paylaştı.