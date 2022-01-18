Test şartı da yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, 23 OcaK Pazar günü yapılacak milletvekilliği erken genel seçiminde, Covid-19 salgını nedeniyle “temaslı” olan seçmenlerin de oy kullanabileceğini açıkladı. Şefik, pozitif olan kişilerin isim listesinin Sağlık Bakanlığı tarafından YSK’ya bildirileceğini belirtti. Şefik, Covid-19 testi pozitif olan seçmenlerin sandık alanına gelmesi halinde polis denetimde alandan uzaklaştırılacağını ifade etti. Başkan Şefik, genel seçiminde 6 bine yakın kişi görev yapacağını, Covid-19 önlemleri çerçevesinde tüm görevlilere PCR testi yapılacağını açıkladı.

Şefik, “Oy vermek için sandığa giden seçmenlerden AdaPass veya Covid-19 test sonucu talep edilmeyecek ancak Covid-19 kurallarına uyması; maske takması istenecek” dedi.

6 ilçeye 763 sandık

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, 6 ilçeye kurulacak 763 sandıkta 2 bin 289 kişinin çalışacağını, siyasi partilerin de sandıklar için 2 bin 345 temsilci görevlendirdiğini, sandıklarda toplam 4 bin 634 kişinin görev yapacağını belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu ile ilçe seçim kurullarında görev yapacaklarla, sandıklarda çalışacak kişi sayısının 5 bin civarında olacağını, her sandıkta bir de polisin görevli olacağını belirten Şefik, seçimde toplam 6 bine yakın kişinin görevli olacağını, seçim öncesinde bu kişilerin tümüne PCR testi yapılacağını açıkladı.

İzolasyon uygulaması kaldırıldığından temaslı kişilerin de oy kullanabileceğini ifade eden Şefik, Covid-19 testi pozitif olanların ise sandık alanına gelmesinin yasak olacağını vurguladı.

Şefik, Sağlık Bakanlığı’nın pozitif kişilerle ilgili listeyi seçimden önce YSK’ya bildireceğini, listenin ilçe seçim kurulları aracılığıyla sandık kurullarına aktarılacağını söyledi.

Narin Ferdi Şefik, Sağlık Bakanlığı listesinde yer alan, Covid-19 testi pozitif seçmenlerin sandık alanına gelmesinin yasak olacağını, böyle bir seçmenin sandık alanına gelmesi halinde polis denetimde alandan uzaklaştırılacağını belirtti.

Pozitif kişiler listesinde olduğu halde son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR sonucu ibraz eden seçmen olması halinde ilgili ilçe seçim kurulunun aranacağını kaydeden Şefik, sandık kurulunun ilçe seçim kuruluna danışmadan bu konuda herhangi bir karar veremeyeceğini söyledi.