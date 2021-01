Bu gerekçe kabul edilemez

HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin, Başbakan Ersan Saner’in, 'pul ve harçlara yapılan zamların, kamu çalışanlarına hayat pahalılığı ödeneği vermek için yapıldığına' yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Senin, “Özel sektör can çekişirken bu açıklama kabul edilemez. Toplumun geniş kesimine külfet yüklemek yanlıştır” dedi. Senin, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla katılarak açıklamalarda bulundu.

Saner’in açıklamalarını ‘talihsiz’ olarak nitelendiren Yenal Senin, “Turizm sektörü, reel sektör, özel sektör can çekişirken bu açıklama kabul edilemez” dedi.

Ekonominin doğasının yerel ve mali gelirleri arttırıp, tüm topluma eşit miktarda yansıtmak olduğunu ifade eden Yenal Senin, “Toplumun geniş bir kesimine yük bindirip, belli bir zümreye artış yapmaktan bahsediliyor. Biz memurun hakkını almasında değiliz. Yanlış anlaşılmasın. Toplumun geniş kesimine külfet bindirmek yanlıştır” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde tüp gaza yapılan 5 TL’lik indirime ilişkin ise Senin, “Tüp gaz fiyatlarını Ekonomi Bakanlığı ayarlamaz. Ayrıca indirimin de 10 TL’nin üzerinde olması gerekirdi. Diğer yapılan zamlarla birlikte halkın geçim sıkıntısını her geçen gün zorlaşıyor” diye konuştu. Yenal Senin, “Hükümetin attığı her adımda uzun ömürlü olmayacağı ortaya çıkıyor” dedi.