Kontroller sürecek

Polis karantinada olan 9 Eylül İlkokulu öğrencilerini, ailelerini ve öğretmenleri denetledi

Kontroller sürecek
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Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulunda çıkan Covid-19 vakalarıyla yakın temasta olan öğrenci, öğrenci aileleri, öğretmen ve okul personeli dün denetlendi. Polis ekipleri, belirtilen adreslere giderek, karantinaya uyulup uyulmadığını kontrol etti. 
Polisten yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulunda çıkan Covid-19 vakalarıyla yakın temasta olan öğrenci, öğrenci aileleri, öğretmen ve okul personelinin ev karantinasına uyup uymadığının denetlendiği kaydedildi.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu söz konusu u temaslıların 10 Ocak’a kadar evlerinde kalmaları kararı almıştı.
Açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında kurallara uymayanlar hakkında yasal işleme gidileceği hatırlatıldı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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