Kuzeyde 26, güneyde 665 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 26, Güney Kıbrıs’ta ise 665 yeni pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de de 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 893 olduğunu, 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını,17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 20 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli’nin açıklamasına göre Covid-19 genel durumu şöyle: Dün yapılan test sayısı 1893, dün saptanan pozitif vaka sayısı 26, ülke dışından gelen vaka sayısı 1, karantinada pozitifleşen vaka sayısı 5, yerel vaka sayısı 20, iyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 17, dün kaybedilen hasta 0, yapılan toplam test sayısı 335. 487, toplam vaka sayısı 1666, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 1415, tedavisi devam eden vaka sayısı 243, Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 46, Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 195, toplam kaybedilen hasta sayısı 8, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2.

Güneyde toplam can kaybı 133

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 13 bin 495 testin 665'i pozitif çıktı ve pandeminin başından beri tespit edilen vaka sayısı toplamda 24 bin 639 oldu.

Coronavirüs’ten 2 can kaybı daha yaşandı; Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hayatını kaybeden 88 ve 73 yaşlarındaki 2 erkek hasta ile birlikte toplam can kaybı 133'e yükseldi.

Dün itibarıyla tedavi görmekte olan hasta sayısı 180 olarak açıklanırken, bunlardan 51'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Türkiye'de 13 bini aşkın vaka

Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 yeni tip Coronavirüs testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 9 bin 896 kişinin daha Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi.

Test sayısı 25 milyon 132 bin 152'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607, vefat sayısı 21 bin 685, ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.