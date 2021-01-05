Bin 200 dolar kayıp

Suna ERDEN

Alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşlarının evini basıp, eşya ve paralarını çalan

Christian Lukaku Mbongo, Elie Muzinga Kambundi ve Damien Mahamba Mushitu hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Duruşmada çalınan 2 bin 850 TL değerindeki Playstation oyun cihazının bulunduğu ancak

bin 200 dolar nakit paraya ulaşılamadığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru Fezile Kesat, olayın 28 Aralık 2020 tarihinde Girne’de meydana geldiğini belirtti.

Polis, Christian Lukaku Mbongo, Elie Muzinga Kambundi ve Damien Mahamba Mushitu’nun aralarında bulunan husumet nedeniyle Girne’de yaşayan Moise Hossy Nsakala ve Jemuil Kulukembiko Mpambu'nun birlikte kaldığı evin ahşap ana giriş kapısını kırarak, içeri girdiklerini söyledi. Polis, Moise ile Jemuil’in yatak odasında saklandıklarını, eve giren zanlıların ise bu esnada hırsızlık yaptıklarını belirtti.

Polis, zanlıların Moise Hossy Nsakala'ya ait bin 200 Dolar nakit parayı, öğrenci kimlik kartını ve 2 bin 850 TL değerindeki Playstation 4 marka oyun cihazını çaldıklarını söyledi.

Polis memuru, şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını, Christian Lukaku Mbong’nun gönüllü ifade verip olay günü Elie Muzinga Kambundi ve Damien Mahamba Mushitu ile eve girdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, Mbong’nun ayrıca para ve eşyaları zanlı Mushitu’nun aldığı beyanında bulunduğunu da mahkemeye aktardı.

Polis memuru, Christian Lukaku Mbongo, Elie Muzinga Kambundi’nin evinde arama yapıldığını ancak çalınanların bulunmadığını kaydetti.

Polis, Damien Mahamba Mushitu’nun evinde yapılan aramada ise çalınan eşyaların bulunduğunu ifade etti.

Polis, bin 200 dolar nakit paranın ise bulunamadığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini alınan ve aranan bir şahsın daha olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.