Tümü yakalandı

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde gece yarısı Monaf Alhakim’in önünü kesip ciddi şekilde darp ettikten sonra para ve cep telefonunu çalan, ayrıca aracının aksamlarını kırarak zarar veren Muhannad Elfauri, Feras Jaluta ve Abubaker Elsaeiti, şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, suçla bağlantılı başka şahısların olduğu, olay yerindeki kamera görüntülerinin incelendiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, Muhannad Elfauri, Feras Jaluta, Abubaker Elsaeiti ve henüz yakalanmayan bazı şahısların 1 Ocak 2021 tarihinde saat 00.30 sıralarında Ortaköy'de faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde Monaf Alhakim’i ciddi bir şekilde darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların darp suçunun ardından Alhakim’in aracının ön ve arka lambalarını, bagaj kısmı ve her iki dikiz aynasını kırdıklarını belirtti.

Polis, üç zanlı ile beraberindeki şahısların daha sonra Alhakim’in cebindeki 150 lira ile cep telefonunu zorla aldıklarını açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, bölgedeki kamera görüntülerinin incelenmesinin sürdüğünü belirterek, zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, haklarında soygun ve darp suçlarından soruşturma yürütülen zanlılar hakkındaki tutukluluk süresini onayladı.