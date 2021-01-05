‘Merit otelleri esnafa can suyu veriyor’

Melis GÜNEL

Merit otellerinin ‘kapatma’ kararı dün gündemdeki yerini alırken, iş adamı Asım Dedezade, turizm başta olmak üzere birçok sektörün kötü etkileneceğini söyledi.

Süresiz kapatma kararı nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Dedezade, “Merit otellerinin kapanmasının etkileri çok büyük olacak” dedi.

Dedezade, “Karara son derece saygılıyım ancak bu yalnızca Merit Oteller Grubu’nu ilgilendiren ve sadece Merit Otelleri ile sınırlı kalan bir konu değildir” ifadelerini kullandı. Dedezade, “Bu oteller turizme can veriyor, esnafa can suyu veriyor. Kapanması birçok sektörün yara alması demektir” şeklinde konuştu.

Diyalog’a konuşan Asım Dedezade şunları söyledi: “Mart itibari ile yaptığım ilk duyuruda ilk ödenmesi gerekenler birinci sırada esnaf, ikinci sırada ise tedarikçiler olmalı demiştim ama en büyük zararı esnaf gördü. Bu önerilerim dikkate alınmadı.”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’in yapmış olduğu bir açıklamayı hatırlatan Dedezade, ‘turizm çalışanlarının işsiz kalacağı’ yönündeki çağrısının ciddiye alınmadığını vurguladı. Dedezade, “Bu konu sadece bir otelin aldığı ve yalnızca o oteli ilgilendiren sınırlı bir karar değildir. Esnaftan başlamak üzere tüm halkın geleceğini ilgilendiren bir konudur” dedi.

İşsizler arttı

Dedezade, devletin 5 bin 500 kişinin pandemiden itibaren işsiz kaldığını söylemesine rağmen, Çalışma Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun bu rakamı 200 kişi, CTP’nin ise 10 bin kişi olarak açıklamasının halkı yanlış bilgilendirme olduğunu savundu.

Dedezade, Merit’in bir suçu olmadığını ancak kapanmasından dolayı 10 bin civarında işsiz ortaya çıkacağını kaydetti. İş Adamı Asım Dedezade geçtiğimiz gün açıklanan Hane Halkı İşgücü Anketi kapsamında Genç nüfusun işsizlik oranının yüzde 29,3 olduğunu hatırlattı. Dedezade, bu durumun nasıl düzeltileceği konusunda Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Çalışma Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Faiz Sucuoğlu’na bazı sorular yöneltilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Medyaya da seslendi

Medya çalışanlarına da seslenen Dedezade, bu mesleğin yalnızca Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın düzgün yayın takipçiliği ile olacak bir iş olmadığının altını çizerek, “ Kelle koltukta’ risk altında çalışan Diyalog Medya Grubu ekibini yalnız bırakmakla olmaz, basın/medya gazetecilik yapacaksanız ya doğru bir şekilde yapın ya da sizde çekilin” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021, 11:51