20 gün bekleyecek

Suna ERDEN

Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan bir otelin tanıtım tabelasına taş atıp, hasar veren Cem Kara,

3 gün süren tutukluluğun ardından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kamera görüntüleri sayesinde yakalanan ve olay esnasında 232 promil alkollü olduğu belirtilen zanlı cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, 31 Aralık saat 19.20 sıralarında meydana gelen olayda 232 promil alkol tesiri altında olan zanlının Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan bir otele ait ışıklı tabelaya taş atıp, hasar verdiğini söyledi.

Polis, zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edilip mahkeme emri ile tutuklandığını ifade etti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 20 günü aşmayan bir süre ile yargılanıncaya kadar cezaevine gönderdi.