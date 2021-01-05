Suçunu kabul etmedi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Bafra köyünde, 2017 ile 2019 yılları arasında o zamanlar 12 yaşında olan yeğenine, defalarca tecavüz etmekle suçlanan Fatih Bozkurt hakkındaki dava başladı. Sanık, dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanığın suçlamaları reddetmesiyle davanın duruşmasına geçilirken, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Serhan Bundak, tanıklarını dinletmeye başladı. Tanıkların dinlenmesine dün de devam edildi.

Olayın geçmişi

Tecavüz mağduru kızın annesi, Fatih Bozkurt’un yeğenine attığı mesajları görmüş, olay ortaya çıkmıştı. Aile 24 Eylül 2019 tarihinde polise gidip, kızlarının amcasının tecavüzüne uğradığına dair şikâyetçi olmuştu. Şikâyet edildiğini bir şekilde öğrenen Fatih Bozkurt, polise yakalanmamak için

2 gün gizlenmişti. Polis ekipleri, 48 saat süren aramalar sonucu Bozkurt’u Büyükkonuk’ta ormanlık alanda tespit ederek, yakalamıştı. Zanlı ifadesinde yeğenini rızası ile birlikte olduklarını öne sürmüştü. Olay ülkede büyük bir infiale neden olmuş, zanlının tutukluluk talebi ile çıkarıldığı mahkeme önünde protesto gösterileri düzenlenmişti.