İlk defası değil

Suna ERDEN

Cinsel ilişki talebini geri çeviren eski eşini darp ettiği iddiasıyla tutuklanan Yüksel Özvurulmuş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının 2020 yılında da eski eşine karşı şiddet suçu işlediği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa’nın Dumlupınar bölgesinde yaşanan olayda Yüksel Özvurulmuş’un ilişkiye girme talebini reddeden eski eşinin kafasına, yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının daha sonra eşine ait iPhone 7 Plus marka cep telefonunu elleri kırdığını ifade etti. Şikayet üzerine zanlının olay yerinde suçüstü yakalandığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün süreyle tutukluluk emri alındığını anımsattı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 2020 yılı Şubat ayında eşine karşı işlediği şiddet suçundan yargılanıp 5 ay hapse mahkûm olduğunu belirterek, teminata bağlamasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 15 günlük süreyle cezaevine gönderdi.