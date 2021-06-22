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Bir zam daha

Benzinin litresi 6.51’den 6.96’ya yükseldi

Bir zam daha
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Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısından zam kararı çıktı. Kurul toplantı sonrası açıklama yapılmazken, akaryakıta 48 kuruşluk zam yapıldığı duyuruldu.  
Resmi Gazetede yayınlanan karar ile zam gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.
Bakanlar Kurulu, daha önce 7 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde benzine zam yapmıştı.
Yeni yapılan zamma göre fiyatlar şöyle:
Eski fiyat                yeni fiyat
E-Diesel: 6,04 TL        6, 52 TL 
Gaz Yağı: 5,95 TL       6,37 TL 
98 Oktan: 6,64 TL       7,09 TL 
95 Oktan: 6,51 TL        6,96 TL

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