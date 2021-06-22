Maraş ‘Tartışılamaz’

Cumhurbaşkanlığı Maraş açılımı ile ilgili açıklama yaparak, “Maraş bölgesinin egemenlik ve yönetiminin KKTC’ye ait olduğu tartışılamaz” dedi.

Açıklamada, “Devletimiz için öncelikli konu 47 yıldır kapalı tutulan bu bölgenin tüm adanın menfaatine olacak şekilde kendi yönetiminde açılmasıdır ve bu anlamda geri adım atmamız söz konusu olamaz.” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, KKTC’nin Maraş açılımı çerçevesinde ortaya koyduğu ilkenin, 1974’te kapalı Maraş’ın önceki sakinleri de dahil meşru hak sahipleri olan gerçek ve tüzel kişilere mülklerinin TMK (Taşınmaz Mal Komisyonu) aracılığıyla çare bulunmasına olanak tanımak olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Böyle bir açılım KKTC toprağı olan kapalı Maraş’ın uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaşama dahil edilmesine yol açacaktır.” denildi.

TMK’nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin etkin iç hukuk yolu olarak tanıdığı bir kurum olduğu belirtilen açıklamada, TMK’nın işlemleri çerçevesinde, 1974’ten sonra Kıbrıslı Rumların, terk ettiği mülklere ilişkin uluslararası hukuk çerçevesinde çözümler bulunduğu kaydedildi.

Kapalı Maraş’ı 150 bin kişi ziyaret etti

Bu arada 46 yıl aradan sonra, ziyarete açılan Kapalı Maraş’ı pandemi koşullarına rağmen günde 250’ye yakın kişi ziyaret ediyor.

8 Ekim 2020 tarihinde ziyarete açılan Kapalı Maraş’ı bugüne kadar yerli ve yabancı 150 bin kişi ziyaret etti.

Ziyarete açık bölgede bulunan ve toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan 2 farklı plaj bölgesine, Gazimağusa Belediyesi’nin yoğun çalışmalarıyla plaj şemsiyeleri ve şezlonglar yerleştirildi, can ve sağlık güvenliği tedbirleri kapsamında cankurtaran görevlendirildi.

Ayrıca, Gazimağusa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı ve içindeki tesisler çalışmaların bitimini müteakip önümüzdeki günlerde insanların hizmetine sunulacak.