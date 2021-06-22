Yardım bekliyor

Ömer KADİROĞLU

Gönyeli sakinlerinden 66 yaşındaki tansiyon ve şeker hastası Adnan Amcaoğlu, çaresizlikle boğuşuyor. Şeker hastalığı nedeniyle 4 yıl önce sol ayağı kesilen Amcaoğlu, tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu. Bu da yetmezmiş gibi bir süre sonra Amcaoğlu’nun sağ ayağında da sorun çıkmaya başladı.

Gönyeli Belediyesi’nden emekli olan Amcaoğlu, her şeye rağmen hayata tutunmaya çalışıyor ancak ne hastalıklar ne de maddi sorunlar peşini bırakmıyor.

Ayağı kesildikten sonra akülü bir tekerlekli sandalye alan Amcaoğlu, böylece dışarıya çıkma ve kendi işlerini yapma imkanı buldu.

Fakat akülü araba bozulunca yenisini alamayan Amcaoğlu, evde hapis hayatı yaşamaya başladı.

Emekli maaşıyla anca geçimini sağladığını, ilaçlarını aldığını ifade eden Adnan Amcaoğlu, yeni bir tekerlekli sandalye almak için yeterli maddi imkanı olmadığını söyledi.

Amcaoğlu, Diyalog aracılığıyla yardımsever insanlara çağrı yaparak, “Tek istediğim yeni bir sandalye” dedi.

Tek bir dileği var

Eşinin de sağlık sorunlarının olduğunu ifade eden Adnan Amcaoğlu şunları ifade etti:

Gönyeli Belediyesi’nde şoför olarak çalışıyordum ve sigortalardan emekli oldum. Emekli maaşımla ancak ilaçlarımı alabiliyorum. Şeker ve tansiyona bağlı olarak 4 yıl önce sol ayağım kesildi. Şimdi sağ ayağım da kötü durumda. Ayağım kesildikten sonra tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamaya başladım. Akülü tekerlekli sandalyem arızalandı ve bir yere çıktığım zaman yollarda kalıyorum. Birkaç kez tekerleği koptu ve düştüm. Şu an bir akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacım var. Evden çıkıp bir kahveye veya markete giderek kafamı dağıtmak istiyorum. Eşimin de sağlık sorunları var. Ona yük olmak istemiyorum. Beni dışarıya çıkarmasını beklemiyorum. Şu anda tek yapabildiğim mevcut bozuk sandalyemle kapının önüne kadar çıkabilmek. Umarım yetkililer ya da duyarlı kişiler sesimi duyar. Tek bir isteğim yeni bir tekerlekli sandalyedir.