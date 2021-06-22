58 trafik kazası, 18 kişi yaralı

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada meydana gelen 58 trafik kazasında 18 kişi yaralandı. En çok kaza 18’le Lefkoşa’da gerçekleşti.

Ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise 842 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Polisten verilen bilgiye göre; 14- 20 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisinde, gerçekleşen 58 kazanın 15’i yaralanmayla 43’ü hasarla sonuçlandı, kazalarda toplam 614 bin 150 TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle; Lefkoşa 18, Gazimağusa 18, Girne 12, İskele 6, Güzelyurt 4.

6 bini aşkın kontrol yapıldı

Ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 260 araç sürücüsü kontrol edilerek, 842 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İşlenen trafik suçları şunlar;

Sürat (292), tehlikeli sürüş (6), dikkatsiz sürüş (29), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (79), s/ehliyetsiz araç kullanmak (22), alkollü araç kullanmak (60), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (107), trafik levha ve işaretlerine uymamak (45), trafik ışıklarına uymamak (4), muayenesiz araç kullanmak (24), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (36), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (2) ve 136 diğer trafik suçları.