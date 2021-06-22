Hak ettiği değer verilecek

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi bünyesinde hizmet veren müze ve ören yerlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ataoğlu, turizmin bir parçası olan eski eserler ve müzelerin turizme büyük katkısının olduğunu, bu nedenle müze ve ören yerlerine hak ettiği değeri vereceklerini ifade etti.

Verilen bilgiye göre, incelemeler esnasında Bakan Ataoğlu’na Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, bakanlık bürokratları ve daire personeli eşlik etti.

Mağusa bölgesinde yapılan ziyarette Namık Kemal Müzesi, Eski Polis Binası, Deniz Kapısı, Canbulat Müzesi, Akkule, Othello, Martinengo Tabyası, Şömineli Ev, Salamis Harabeleri, Salamis Kazıevi, St. Barnabas İkon ve Arkeoloji Müzesi yerinde incelendi.

Salamis Harabeleri bölgesinde UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından başlatılan, Kampanopetra Bazilikası ve Epiphanius Bazilikası Mozaikleri üzerinde yapılacak koruma çalışmalarını da yerinde inceleyen Ataoğlu, UNDP Kıbrıs Başkanı Jakhongir Haydarov ve Kültürel Miras Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay ile görüşerek proje hakkında bilgi aldı.

Ataoğlu, turizmin açılması ile müze ve ören yerlerinin bakım ve onarım çalışmalarına hız verdiklerini, bu nedenle sorunların yerinde incelenmesi ve anında müdahale edilmesi için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.