Sıra özele yetki vermede

Türkiye, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs’a 50 bin doz daha Sinovac aşısı ulaştırdı.

Türkiye’den gönderilen aşı miktarı dün gece gelenlerle birlikte 290 bine doza ulaşırken, gözler aşılama çalışmalarına çevrildi.

Aşılama çalışmalarında özel sağlık kurumlarıyla işbirliğine gidilmesi beklenirken, Başbakan Ersan Saner, 3 gün sonra 50 bin doz daha Sinovac aşısı geleceğini ifade etti.

Doz miktarı arttı

Türkiye’den dün gece 50 bin doz aşı daha gönderildi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, dün akşam saat 21.00 sıralarında Ercan Havalimanı'na indi.

Aşılar, Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Böylelikle Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 290 bine doza ulaştı.

Saner: Lokomotif sektörler aşılanacak

Başbakan Ersan Saner, dün gece 50 bin Sinovac aşısı daha geldiğini kaydederek, 25 Haziran Cuma günü 50 bin Sinovac aşısı daha geleceğini ifade etti.

Saner, “Bu iki parti ile birlikte Türkiye’den ülkemize gönderilen aşı miktarı 340 bine ulaşmış olacak. Hedefimiz, bir an önce halkımızın büyük çoğunluğunu aşılamak ve ekonomimizin düzlüğe çıkması için çok önemli olan turizm, yükseköğrenim ve emlak sektörlerimizin tam olarak devreye girmelerini gerçekleştirmektir. Anavatan Türkiye’ye bir kez daha her alandaki desteği için siz halkımız ve hükümetimiz adına teşekkür ederim” dedi.

Üstel: Özel hastanelerle işbirliği yapılacak

Türkiye’den gönderilen aşı miktarı dün gece gelenlerle birlikte 290 bine doza ulaşırken, gözler aşılama çalışmalarına çevrildi.

Aşı çalışmalarında özel sağlık kurumlarına yetki verilmesi beklenirken, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, özel hastanelerle de işbirliğine gidileceğini belirtmişti.

Üstel, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Ankara ziyareti sırasında yaptığı açıklamada KKTC'de aşı seferberliği başlatılacağını kaydetmişti.

Bakan Üstel, Türkiye’den ülkeye her hafta Sinovac aşısı geleceğini ve haftada en az 40, 45 bin kişinin aşılanacağını vurgulamıştı.

Temmuz ayı sonuna kadar 20 yaş üzeri bireylerin yani toplumun yüzde 70’inin aşılanmasını hedeflediklerini kaydeden Bakan Üstel özel hastanelerle de işbirliğine gidileceğini ifade etmişti.