Dipkarpaz Şelonez Balıkçı Barınağı, yıllar önce kaderine terk edildi. Balıkçıların tekneye binmek için yürüdüğü mendireğin tahtaları tamamen çürüdü.

Avrupa Birliği’nin balıkçıların dinlenmesi için yaptığı dinlenme odasına yıllardır elektrik bağlanmadı.

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yıllardır tek çivi çakılmayıp kaderine terk edilen Dipkarpaz Şelonez Balıkçı Barınağı'nın içler acısı halini gündeme getirdi.

Borak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İnsanların tekneye bindiği, ağlarını taşıdığı mendirek çürüdü, yıkılıyor. Toplam 160 tahta! Yıllardır hangi hükümet geldiyse, bu tahtalar değişmedi. Avrupa Birliği barınağa, buz deposu ve balıkçılar için dinlenme odası yaptı, elektrik yok! Konteyner çürüdü. Zamanında saatten kaçak elektrik ile keyif yapıldı, borç bırakıldı ve elektrik yok! Emekçi balıkçılar, karanlıkta limana girmek zorunda. Şov değil, çözüm bulun lütfen.