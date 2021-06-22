Büyük zarar verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Geçitkale-Akova köyleri arasındaki ekili ve ağaçlık alanda dün yangın çıktı.

Yangında anız, biçilmemiş buğday ekinleri, rulo balyalar ile ağaç fidanları yanarak zarar gördü. Polisten verilen bilgiye göre; yangın saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Yol kenarından başladığı tespit edilen ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına itfaiye ekipleri, Geçitkale Belediyesi ve bölge halkı müdahale etti. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangında birçok şahsa ait yaklaşık 80 dönüm anız, yaklaşık 20 dönüm biçilmemiş buğday ekini, 75 adet rulo balya,15 adet harup ve limon fidanı yanarak zarar gördü. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

