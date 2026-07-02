Mülkiyet yetkisi Vakıflarda

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Yavuz Çıkarma Plajı’nın 30 yıllığına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) kiralandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu kiralamanın taşınmazın mülkiyetinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığı, vakıf malı niteliğinin ise aynen korunduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamada, Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihi dokusunun korunması ve 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın hatırasını yaşatacak şekilde düzenlenerek açık hava müzesi olarak gelecek nesillere kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yavuz Çıkarma Plajı’nın 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın ilk çıkarma noktası olması nedeniyle şehitlerin hatırasını yaşatan, milli hafızada önemli bir yere sahip tarihi ve manevi değeri yüksek bir alan olduğu vurgulandı.

Söz konusu taşınmaza ilişkin kira sözleşmesinin 2024 yılında sona erdiği belirtilen açıklamada, mülkiyetin ve tasarruf yetkisinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait olduğu kaydedildi.

Çalışmalar başlatıldı

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alanda tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmalar başlatıldığı, süreçte Vakıflar İdaresi ile ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlandığı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 Haziran 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla taşınmazın 30 yıllığına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na kiralanmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kiralama işleminin mülkiyet devri anlamına gelmediği, vakıf malı niteliğinin aynen devam ettiği vurgulandı.

Alınan kararın temel amacının kamu yararı gözetilerek alanın tarihi, kültürel ve manevi değerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması olduğu belirtildi.

Yavuz Çıkarma Plajı’nın taşıdığı anlamın ticari değerlendirmelerin ötesinde olduğu ifade edilen açıklamada, alanın bir hafıza mekânı olarak korunacağı kaydedildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin vakıf mallarını hukuk çerçevesinde yönetmeye ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceği de bildirildi.

