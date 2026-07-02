Gemiler ziyarete açıldı

Türk ulusunun denizlerde ticaret yapma hakkını kazanmasının ve kıyı ile limanlarında egemenlik hakkını tesis eden Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Girne ve Gazimağusa'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Tufan Hücumbotu Gazimağusa Ticaret Limanı'nda, TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi ise Girne Turizm Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.

Girne'deki tören, Atatürk Anıtı önünde protokolün anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bayraklar göndere çekildi. Törene Girne Kaymakamı Revin Gürler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Lojistik Destek Grup Komutanı Bakım Albay Kemal Mercan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Soner Özbal, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile siyasi parti, dernek, okul, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Deniz Teğmen Ahmet İpek, Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, yasa ile deniz ticareti, kılavuzluk, nakliye ve liman hizmetlerinin Türk bayrağı taşıyan gemiler ile Türk halkına verildiğini söyledi.

Tören, The English School of Kyrenia öğrencisi Ayda Özataç'ın "1 Temmuz Denizcilik Bayramı" adlı şiiri okumasıyla sona erdi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Gazimağusa'da da Zafer Anıtı önünde tören düzenlendi. Protokolün anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende konuşan Sahil Güvenlik Gazimağusa Grup Komutanlığı'ndan Deniz Teğmen Okan Kurt,

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun Kurtuluş Savaşı'nın denizlerde kazanılan önemli zaferlerinden biri olduğunu belirterek, kanunla Türk denizciliğinin bağımsız şekilde yürütülmesinin sağlandığını ifade etti.

