Sabrımız tükendi

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), öğrenci taşımacılığına ilişkin ödemelerin yapılmaması halinde eylem başlatacaklarını açıkladı. Dernek, hükümete salı gününe kadar süre verildiğini, ödeme yapılmaması durumunda demokratik eylem sürecine gidileceğini duyurdu.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, yazılı açıklamasında taşımacılara yönelik ödemelerin geciktirildiğini savunarak, verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve sektörün sabrının tükendiğini ifade etti.

Topaloğlu, 6 Mayıs’ta yapılan eylemde Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın öğrenci taşımacılığı ödemelerinin 8 Mayıs’ta yapılacağı yönünde açıklama yaptığını iddia ederek, buna rağmen yalnızca mart ayı ödemesinin gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Berova’nın defalarca verdiği sözleri yerine getirmediğini ileri süren Topaloğlu, taşımacıların vaatlerle oyalanmaması gerektiğini belirtti.

Sürecin sorumluluğunun yalnızca Maliye Bakanlığı’na yüklenemeyeceğini kaydeden Topaloğlu, hükümetin bir bütün olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın da sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Topaloğlu, hizmetin karşılığının zamanında ödenmesinin temel bir hak olduğunu vurgulayarak, yaz tatilinin taşımacılar açısından dinlenme değil hak arama süreci olacağını dile getirdi. “Anlaşılan odur ki hükümet edenler Kar-İş’in başkenti kilitlemesini istiyor. Biz bunu arzu etmiyoruz ancak üyelerimizin hakkını almak için her türlü demokratik mücadeleyi vereceğiz” dedi.

Sektör çalışanlarına birlik ve dayanışma çağrısı yapan Topaloğlu, haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Araçlar makamların önüne çekilecek

Öte yandan Toplu Taşımacılar Birliği de yaptığı yazılı açıklamada, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait öğrenci taşımacılığı ödemeleri ile teminat adı altında kesilen 10 günlük ücretlerin ödenmesini talep etti.

Birlik açıklamasında, hizmetin eksiksiz şekilde yerine getirildiği ancak ödemelerin yapılmadığı belirtilerek, aksi halde araçların ilgili makamların önüne çekileceği ve anahtarların teslim edileceği yönünde uyarıda bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, devletin kendi alacaklarında gecikme faizi uyguladığı ancak vatandaşın alacaklarında benzer bir uygulamanın bulunmadığına dikkat çekilerek, bu durumun adalet sorunu oluşturduğu savunuldu.



Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026, 10:07