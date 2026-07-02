Keyifli anlar yaşandı

İskele Festivali kapsamında düzenlenen yerli sanatçılar konseri ile Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi, müzik, halk dansları ve kültürel etkinliklerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Melatonin Müzik Grubu, Dora Müzik Grubu ve Grup Deniz Feneri sahne aldı. Sevilen şarkıların seslendirildiği konserde izleyiciler parçalara hep bir ağızdan eşlik ederken, yerli sanatçılar sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı. Müzik dolu gece geç saatlere kadar devam etti.

Müzik, dans ve samimi sohbetler

Festival kapsamında ayrıca Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi ile 29. CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali de gerçekleştirildi. Etkinliğe KKTC, Türkiye, Rusya, Kuzey Osetya, Kırgızistan, Uruguay ve Filipinler'den halk dansları ekipleri katıldı.

İskele Belediyesi Kültür Evi'nde düzenlenen Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi'nde Kıbrıs Türk düğün kültürünün önemli unsurlarından biri olan kına gecesi canlandırıldı. Damat tıraşı, kına yakımı ve düğün öncesi geleneklerin sergilendiği gösteri, yerli ve yabancı konuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Kültür Evi önünde kurulan stantlarda ise Kıbrıs'a özgü yiyecek ve içecekler misafirlere ikram edildi. Konuk ekipler geleneksel lezzetleri tatma fırsatı bulurken, Kıbrıs Türk kültürünü yakından tanıma imkânı elde etti.

Farklı ülkelerden gelen halk dansları ekiplerinin bir araya geldiği gece boyunca kültürel paylaşım ön plana çıkarken, müzik, dans ve samimi sohbetlerin eşlik ettiği etkinlik festivalin dostluk ve kardeşlik ruhunu yansıttı.