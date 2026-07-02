ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen temaslara ilişkin, "Çok iyi görüşmeler yapıyoruz. İran'la çok iyi anlaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen diplomatik temaslara ilişkin iyimser mesajlar vererek, "İran'la çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Topyekün savaşa dönülüp dönülmeyeceği konusunda sorulan bir soruya ise, “En önemli konu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması.” yanıtını verdi. Bu açıklamalar, ABD ve İranlı yetkililerin Katar'ın başkenti Doha'da yeni bir müzakere turuna başlamasının ardından geldi.

İran: ABD ile doğrudan müzakere planımız yok

ABD ve İranlı yetkililer arasında Doha'da teknik görüşmeler dolaylı olarak yürütüldü. Görüşmelerin Katarlı ve Pakistanlı arabulucular eşliğinde yürütüldüğü ve taraflar arasında üzerinde uzlaşılan mutabakat zaptı temelinde sürdürüldüğü belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, önümüzdeki günlerde ABD tarafıyla herhangi bir düzeyde doğrudan müzakere planlarının bulunmadığını söyledi. Böylece Trump'ın daha önce dile getirdiği doğrudan görüşme iddiasını bir kez daha reddetmiş oldu.

İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi başkanlık etti.

Garibabadi, İran heyetinin Doha'daki görüşmelerinin sona erdiğini açıkladı.

Garibabadi, İran ve ABD'nin imzaladığı mutabakat anlaşmasında yaşanan ihlallerin bildirilmesi ve tartışılması için bir iletişim kanalının kurulacağını söyledi.

Mutabakat zaptı neleri içeriyor?

Katar ve Pakistan'ın aracılığında hazırlanan mutabakat zaptı, ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaş kapsamında 60 günlük ateşkesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin nihai anlaşmaya ulaşılması için bir takvim oluşturulmasını öngörüyor.

