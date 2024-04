Müşteri güneye kaydı

Serdar ŞENGÜL

Ramazan Bayramından önce kuzu etinin 550 TL’ye satılmasına yönelik protokole imza atan, önceki gün aldıkları kararla narh uygulamasına destek vermekten vazgeçen kasaplar, alışverişin Güney Kıbrıs’a kaymasından dert yanıyor. Narh kararına rağmen halkın yine de güneyden alışveriş yaptığını belirten kasaplar, “Müşterimizi kaybettik” dedi. Diyalog’a konuşan kasaplar, güneye kayan müşterileri geri getirmek için bir formül bulunması gerektiğini belirtti.

Ne dediler…?

Halil Akbıçak (Kasaplar Birliği Başkanı

“Biz kasaplar olarak Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile devletin uyguladığı Narh kararını yeniden gözden geçirdik. Bizler yine de eti 550 TL’den satıyoruz, zaten devletin kararından sonra da vatandaşlar yine güneyden alışveriş yaptı ve yapmaya devam ediyor. Güneye kayan müşterilerimizi geri alamadık. Zaten satışlarımız oldukça kötüydü şimdi daha da düştü. Mezbahalarda kesilen hayvan sayısı da düştü. Yetkililer ile bir araya gelip bu durumu onlara aktaracağız ve yeni bir çıkış yolu talep edeceğiz.”

Mehmet Kermeoğlu

“Bizler 550 TL’den daha düşük fiyata et satıyoruz. Hatta şu an 530 TL’den sattığım et ürünleri de vardır. Aslında zararına çalışıyoruz. Sürümden kazanmak istiyoruz ama o da olmuyor yani bu durumda ezilen bizler oldu. Düşünün pos cihazından bile yüzde 4 kesinti oluyor. Kar yapamıyoruz. Bu sebeple inanın ailemizi dahi geçindiremeyecek bir duruma geldik. Bizler kar payımızdan kısıp hizmet vermeye çalışıyoruz Hükümetin narh kararını da doğru bulmuyordum. Çıksınlar, tüm tüccarları denetlesinler bakalım ne kadar kar yapıyorlar. Bizlerin çok kar ettiği bir durum söz konusu değil. Şu an çalışanlarımızın maaşlarını bile çıkaramıyoruz.”

Ahmet Kamkam

“Hükümetin almış olduğu son kararla beraber belirlenen fiyat üstünden satış yapıyoruz ama şunu her satışımızda zarar ediyoruz. Kasapların organize olup bir karar alması gerekiyor. Kuzu eti 550 TL olduğu halde müşterilerimizin yüzde 80’i güneye kaydı. Onları yeniden bize çekmek ise çok zor çünkü piyasada bir güven kaybı var. Bu durumun derhal son bulması gerekmektedir. Devlet hayvancıyı desteklesin ama devlet hayvancıya destek verirken verdiği parayı da doğru yere harcadığını da denetlesin. Bu konunun üstünde hassasiyetler durulması gerekiyor.”

Arda Ali Seyhan

“Satışlarımız şu an normal, devletimizin aldığı fiyat kararına uyuyoruz. Kasaplar Birliğinin yeni kararının da olması söz konusu. Eğer yeni bir karar olursa ona da uyacağız. Önemli olan güneye kayan müşterileri yine çekmemizdir. Bayram zamanı işlerimiz iyiydi ama daha da iyi olabilir. Günlük 25 bin TL ciromuz oluyor ama bu paranın çoğu giderlere harcanıyor. Mesela son elektrik ve akaryakıt zamları bizi sekteye uğrattı. En kısa zamanda bu sektörün normal seyrine kavuşması gerekiyor.”