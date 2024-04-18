Tümü tedavi altında

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip beton bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; önceki gece saat 22.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde, Umida Jorayeva (K-26), yönetimindeki MH 860 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Haspolat yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrularak takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Firyuza Ibragymova, Melek Jorayeva (K-10) ve Yasemin Rashedi (K-7), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.