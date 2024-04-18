Acılı aileler adalet peşinde

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından 72 kişiye mezar olan Adıyaman Grand İsias Otel’de evlatlarını kaybeden Ruşen Karakaya ve Pervin İpekçioğlu, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından kabul edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC’li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman’daki Grand İsias Otel davasının ikinci duruşması 26 Nisan’da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Duruşma öncesi kızı Selin’i kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya ile kızı Serin’i kaybeden Pervin İpekçioğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından kabul edildi.

Aileler görüşme sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Ruşen Yücesoylu Karakaya, şöyle konuştu:

“Biz Kıbrıslı aileler olarak, Adıyaman’da Grand İsias Otel’de 35 canımızı kaybettik. Çocuklarımızı, canlarımızı, en değerlilerimizi kaybettik. 14 aydır adalet mücadelesi veriyoruz. Kıbrıs’ta Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni kurduk. Bir çatı altında tüm aileler adalet mücadelemizi çok güçlü bir avukat ekibimizle devam ettiriyoruz.

Bakana davada yaşanılanları, davada son gelişmelerle ilgili bilgi verdik. Zaten kendisi davaya çok hakimdir, davamızı takiptedir. Yılmaz Bey’in kendisi de Kıbrıs’a gelip çocuklarımızı, kayıplarımızı ziyaret edip bize taziyelerini bildirmişti. Bizi kabul etmesi bizim için, Kıbrıslılar için önemli bir değerdir. Adalet mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.”

Adalet isteğimizi tekrarladık

Pervin İpekçioğlu ise “Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bey’le görüşmek üzere Ankara’dayız. Bakan beyle görüştük, davada geldiğimiz noktayı, gelişmeleri aktardık. Tabii ki hep bir ağızdan, omuz omuza Kıbrıs-Türkiye halkı olarak adalet isteğimizi tekrarladık” dedi.