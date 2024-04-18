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Bunu da işletemedik

AB’nin 3 milyon dolarlık katkısıyla inşa edilen ve 5 yıl önce hizmete açıldığı bildirilen mezbaha yeniden kapandı

Bunu da işletemedik
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Özlem ÇİMENDAL

   Avrupa Birliği’nin (AB) 3 milyon dolarlık yardımıyla 2012 yılında inşası başlatılan ve 5 yılda tamamlanan Lefkoşa’daki mezbaha ilgisizliğin ve ciddiyetsizliğin kurbanı oldu.  Lefkoşa Türk Belediyesi; ‘maliyetli olduğu gerekçesiyle’ mezbahanın işletmesinden kaçınarak, özel bir şirketle kira sözleşmesi imzalamıştı. Ancak Kıb-Et bir süre sonra ciddi sorunlardan yakınarak, mezbahanın işletmesinden vazgeçti ve uzun bir aradan sonra ikinci kez kiralamaya gidildi.
   Ne var ki; yeni işletmeci de ‘maliyetlerden dolayı’ mezbahayı işletemedi ve yükümlülüklerini yerine getiremedi.
Mezbahanın Mart ayında mühürlenmesi sonrasında et kesimleri iki özel şirketin işletmelerine kaydı.

Özel daha ucuz

   Lefkoşa Türk Belediyesinin bir yetkilisi, mezbahanın mühürlendiğini doğrularken, Kasaplar Birliği kesimlerin Kıb-Et ve Et-San isimli tam denetime tabi iki özel mezbahada yapıldığını bildirdi.
   Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; belediyenin daha önce çalıştırdığı mezbahada kesim yapılan kuzu başına 400 lira talep ediyordu. Özelde ise bunun maliyeti 200 liraya düşürüldü.
   Girne’de belediyeye ait mezbahanın bulunmadığı, Gazimağusa’da ise veteriner kontrolünde hizmet verildiği belirtilirken, günlük hayvan kesiminin miktarı konusunda herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
   Başkent Lefkoşa’da AB’nin mali desteğiyle inşa edilen mezbahanın ayda 15 bin küçükbaş, 2 bin 500 civarı büyükbaş hayvan kesimi yapabilecek kapasitede olduğu açıklanmıştı. 

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