2 tutuklu var

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından Minareliköy’de faaliyet gösteren bir süpermarketin araç park yerinde bulunan araca operasyon düzenlendi. Operasyonda araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Yaşar Can’ın üzerinde bir adet silah, iki şarjör ve 6 mermi bulundu.

Zanlı Can’ın yanı sıra sürücü Erkan Yeni de tutuklandı. Zanlıların evinde yapılan aramada Can’ın yatak odasında bir silah daha ele geçirildi.

Haklarında “kanunsuz ateşli silah ithali tasarruf ve taşıma, kanunsuz patlayıcı madde tasarruf ve taşıma suçlarından” soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, alınan ihbar üzerine 16 Mart 2024 tarihinde saat 09.00 sıralarında Minareliköy'de faaliyet gösteren bir süpermarketin park yerinde bulunan HR 905 plakalı Jeep aracın arandığını söyledi. Polis, içerisinde yolcu olarak bulunan Mehmet Yaşar Can'ın belinde beyaz zarf içerisinde Hırvatistan yapımı Elite marka 9 mm’lik tabanca, 6 adet 9 mm’lik canlı mermi ile bir adet 14'lük kısa ,bir adet de 25’lik uzun şarjör tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı. Polis, zanlı Can’ın yanı sıra araç sürücüsü Erkan Yeni’nin de tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Kuşak, zanlı Can’ın Girne’deki evinde yapılan aramada Çekoslovak yapımı 7.65 mm silah ile silaha ait şarjör ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlıların birer gönüllü ifade verdiğini, bu ifadelerin araştırılacağını açıkladı.

Polis, bulunan silahların balistik incelemeye gönderileceğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.