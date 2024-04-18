7 günde 56 kaza

Polis, ülke genelinde son bir haftada toplam 56 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; 8-14 Nisan tarihleri arasında ayrıca 11 bin 366 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2 bin 171'i aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Denetimler sırasında 201 araç trafikten men edilirken 19 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın 8-14 Nisan tarihlerini kapsayan süredeki kazalarla ilgili açıklamasına göre, 56 kazanın 12’si yaralanma, 44’ü de hasarla sonuçlandı.

Süratli araç kullanmanın 20, dikkatsiz sürüş yapmanın 12, kavşakta durmamanın 7, yakın takibin 7 ve diğer etkenlerin de 10 kazaya neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 3 milyon 120 bin 25 TL olarak belirtildi.

201 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı

Öte yandan 8-14 Nisan tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucunda toplam 11 bin 366 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 171 sürücünün rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Denetimlerde toplam 201 araç trafikten men edilirken 19 sürücü ise tutuklandı.

Suçların dağılımı şöyle:

"Mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (768), sürat (590), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (105), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (75), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (58), dikkatsiz sürüş (35), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (34), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (25), muayenesiz araç kullanmak (23), trafik levha ve işaretlerine uymamak (22), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (14), tehlikeli sürüş (13), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak (8), trafik ışıklarına uymamak (7), yolcu taşıma ‘T’ işletme izinsiz araç kullanmak (7), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (6), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (2) ve 1147 diğer trafik suçları."