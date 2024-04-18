Gözlüğünü de kırdı

Gönyeli'de faaliyet gösteren Bizim Meyhane isimli iş yerinde alkol etkisi atlındayken olay çıkaran, işletmeciyi darp edip, gözlüğünü kıran Orhan Tali, “kasti hasar, darp, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket” suçlarından tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, olayın 11 Nisan 2024 tarihinde saat 22.20 sıralarında Gönyeli'de faaliyet gösteren Bizim Meyhane isimli iş yeri içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, meyhanede müşteri olarak bulunan zanlının, 397 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada yüksek sesle “Fenerbahçe 3-0 dayak yerken sesleri çıkmazdı, 2-3 oldu konuşmaya başladılar " diyerek bağırdığını belirtti. Polis, zanlının kendisini uyaran işletme sahibi E.T.’ye "Bu iş burada bitmeyecek, ben sana gününü göstereceğim " dedikten sonra göğsünden iterek darp ettiğini, takmakta olduğu Vakko marka gözlüğünü yere düşürdükten sonra ayağıyla üzerine basıp sol camının çatlamasına neden olduğunu belirtti. Polis, zanlının gözlüğü 2 bin TL kasti hasara uğrattığını ifade etti.

Olay mahallinde tespit edilen zanlının karakola celp edileceği sırada yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığını kaydeden polis, akabinde suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının eş durumundan dolayı KKTC' de ikamet ettiğini belirterek, ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksatlı mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

