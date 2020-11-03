Gözler kurulda

Rum Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere göre, Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için ve son günlerde tespit edilen vakaların artmasından dolayı gelecek günlerde Kıbrıs’ta kısıtlı tecrit/karantina (lockdown) uygulanması bekleniyor.

Buna göre; Limasol ve Baf ilçelerinde bugüne kadar uygulanan tedbirlerin Güney Kıbrıs genelinde uygulanmasına ilişkin sağlık kurulu önerisi, yarın yapılacak Bakanlar Kuruluna sunulacak.

Aynı bilgilere göre, Limasol ve Baf ilçelerinde vakaların artmasından dolayı ek tedbirlerin alınması da bekleniyor.

Limasol ve Baf kazalarında Covid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla bugüne kadar uygulanan tedbirler şöyle:

- Restoran, bar, kafeterya gibi alanlar akşam saat 10.30 kadar açık kalacak. Eve servis 10.30’dan sonra da devam edebilecek.

-Vatandaşların tıbbi nedenler, eczane veya iş dışında, akşam 11.00’den sabah 05.00’e kadar dolaşımı yasak. Tabi bu dolaşımlar da yine ilgili belgelerle olacak.

-18 yaş altı çocuklar için, futbol, dans, yüzme dersleri, savaş tekniği gibi spor gibi öğleden sonraki tüm faaliyetler ertelenecek.

-Merkezi Limasol ve Baf’ta bulunan tüm atletizm faaliyetleri 18 yaş altındaki kişiler için ertelenecek ve müsabakalar karantina süresi bitene kadar gerçekleştirilemeyecek.



Yeni önlemler

Kıbrıs genelinde uygulanması beklenen tedbirler ise:

-Spor yapan kişiler dışında açık kamu alanlarda maske kullanımı.

-Restoranlar dışında, evlerde ve kamu alanlarında 10 kişiye kadar toplanmaya izin veriliyor.

-Restoranlarda, açık mekânlarda 2 metrekare mesafeyle 150 kişi, iç mekânlarda 3 metrekare mesafeyle 150 kadar kişiye hizmet verilmesi serbest.

-Restoranlarda masa başına rezervasyon sayısı altı kişi aşmayacak.

-Kilise ve dini törenlerde Kıbrıs Başpiskoposluğu tarafından öngörülen yönergeler geçerli olacak.

Spor şampiyonaları çerçevesinde spor tesislerinde müsabakalar ilgili protokoller uygulanarak seyirci olmadan yapılacak.

-Kapalı ve açık sinema, tiyatro ve gösteri salonları %50 doluluk oranıyla çalışabilecek.

Düğün, vaftiz gibi törenlerde kokteyl partileri yasak olup, kutlama yemekleri sadece 350 kişinin doğal katılımla gerçekleştirilebilecek.

-Perakende ticaret, içki ve gıda işletmeleri ve eczaneler sabah saat dokuza kadar 60 yaş üzeri ve özürlü kişilere hizmet verebilecek.



