Üzerlerinden kimlik çıkmadı



Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a kaçak olarak geçen Suriye uyruklu bir kadın 4 kişi yakalandı. Akıncılar köyünde yakalanan zanlılardan Y.A. isimli 29 yaşındaki kadının 4 aylık hamile olduğu belirtildi. Gözaltına alınan zanlılar İ.A.Y (E-38) , Y. A. (K-29), M.A.Y (E-27) ve İ.A.Y. (E-29) dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlıların üzerinde pasaport bulamadıklarını söylerken, söz hakkı verilen Suriyeli mülteciler 2 gündür polis hücresinde olduklarını, aç bırakıldıklarını iddia etti.

Mahkeme mültecilerin iddiaları üzerine soruşturma emri verdi.

Üzerlerinden pasaport çıkmadı

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlıların 30 Ekim 2020 tarihinde Akıncılar’da saat 22.00 sıralarında birinci derece askeri yasak bölge olarak ilan edilen hudut temas hattına gizlice girip KKTC'ye giriş yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların Akıncılar köyünde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlıların 31 Ekim 2020 tarihinde Askeri Mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 2 gün tutukluluk temin edildiğini ifade etti.

Polis, zanlıların beraberinde pasaport ve kendilerini ispatlayacak herhangin bir belge olmadığından gerekli yazışmaların yapılması ve mesele ile ilgili ifadelerin alınması gerektiğini anlattı.

Polis, soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün tutuklu daha kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar, polis hücresinde aç bırakıldıklarını ve tuvalete gidemediklerini anlattı.

Mahkeme soruşturma emri verdi

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına ayrıca kendilerine kötü muamele yapıldığına dair iddialar üzerine soruşturma açılmasına ve 1 ay içinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne yazılı olarak bildirilmesine emir verdi.

Sağer, ayrıca hamile olan Y. A.’nın derhal doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.