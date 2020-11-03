İşkence ile öldürüldü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde dövülerek öldürülen Kennedy Taombabwa Dede cinayetinin sanıklardan Ozan Körkurt dün tanık kürsüsüne çıktı. İfadesinde cinayetle ilgili korkunç detaylar aktaran sanık Körkurt, Nidai Şanlı’nın Dede’yi darp edip evinden aldığını, zorla araca bindirdiğini, Çanakkale göletinde ise elektrik şoku ile işkenceye devam ettiğini öne sürdü.

Avukat Özkul Özdevim tarafından tanık kürsüsüne çağrılan Körkurt, Nidai Şanlı’yı çocukluktan beri tanıdığını ve kendilerine abilik yaptığını, onun her dediğini yerine getirdiklerini söyledi.

Hepimiz toplandık

Sanık olay günü abisi Onur Körkurt’un kendini arayarak, “Nidai’yi 5 kişi dövecekmiş seni almaya geliyoruz” dediğini anlattı. Sanık, abisi Onur Körkurt’un, Zekeriya Kurucu, Simge Dağdur ve Burcu Çelik ile gelerek kendisini aldığını söyledi. Sanık, Nidai Şanlı ile Kalliland bölgesinde buluştuklarını daha sonra kızları bırakarak, Dede’nin evine gittiklerini aktardı.

Kendisi ile Nidai Şanlı’nın araçtan inerek apartmana gittiğini, Nidai Şanlı’nın tek başına yukarı çıktığını ve “Gecikirsem abini ve Zekeriya’yı al yukarı gel” dediğini söyledi.

Elektrik şoku veriyor ve vuruyordu

Kısa bir süre sonra Nidai Şanlı’nın Dede’yi vura vura alt kata indirdiğini ve elektrik şoku verdiğini anlatan Körkurt, Dede’nin zorla araca bindirildiğini ve kızların yanına gittiklerini anlattı. Sanık, 2 araç ile olayın gerçekleştiği Çanakkale göletine gittiklerini söyledi. Şanlı’nın, Dede ile aynı araçta olduğunu ve kendisini arayarak “Kızlara sor bakalım dövmek isterler mi?, Dede’yi, size bırakıyorum” dediğini söyledi.

Şanlı’nın, maktule gölette elektrik şoku verdiğini ve vurduğunu anlatan Körkurt, bir ara Burcu’nun kendisini arayarak “Yeter artık” dediğini öne sürdü. Sanık, Burcu’nun yanına giderek onu sakinleştirdiğini söyledi.

Şanlı’nın avukatı reddetti

Körkurt’un şahadetinden sonra, sanık Nidai Şanlı’nın avukatı Ulaş Sabancı, Körkurt’u doğruları söylememekle suçladı ve ifadesinin aksine şahadet verdiğini savundu.

Ne olmuştu?

Gazimağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda Nidai Şanlı, Onur Körkurt, Simge Dağdur, Zekeriya Kurucu ve Ozan Körkurt, Dede’yi zorla Çanakkale göletine götürmüş, orada döverek öldürmüştü. Cinayetin ardından Nidai Şanlı, Onur Körkurt ve Simge Dağdur, güneye kaçmıştı. Polis, Zekeriya Kurucu ve Ozan Körkurt’u yakalamış, güneye kaçan zanlılar da daha sonra geri gelerek teslim olmuştu. Cinayetin Dede’den bin TL alacağı olan Nidai Şanlı’nın teşvik ve tahriki ile işlendiği ortaya çıkmıştı.