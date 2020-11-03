Kuzeyde 0, güneyde 197 pozitif vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte, 35’i yaşlılar evinden, toplam 197 vaka belirlendi, Coronavirüs tedavisi gören 91 yaşındaki erkek hasta yaşamını yitirdi.

Kuzey Kıbrıs’ta ise geçen temmuz ayından beri ilk kez yeni vaka tespit edilmedi.

KKTC Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan test sayısının bin 759 olduğunu, Covid-19 pozitif vakaya rastlanmadığını ve 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlık, ülkede tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğini kaydetti. Bakanlığın açıklamasına göre Covid-19 genel durumu şöyle;

“Yapılan test sayısı 1759. saptanan pozitif vaka 0, yapılan toplam test sayısı 225 337, toplam vaka sayısı 939, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 877, tedavisi devam eden vaka sayısı 57, pandemi merkezindeki hasta sayısı 10, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 46, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1, toplam kaybedilen hasta sayısı 5.”

Güneyde bir ölüm daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 812 test sonucunda, 35'i yaşlılar evinden, toplam 197 vaka belirlendi. Coronavirüs tedavisi gören 91 yaşındaki şahıs ise hayatını kaybetti.

Güneyde dünle beraber toplam vaka sayısı ise 4 bin 760’a yükseldi.