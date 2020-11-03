Ölümden döndü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan Fatih Köklüce’yi (35) itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza, anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden seyreden Nureddin Anzevli’nin Köklüce yönetimindeki araçla çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada yaralanan Fatih Köklüce Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza dün saat 16.40 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki RY 410 plakalı van araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden

Nureddin Anzevli, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçti.

O esnada karşı istikametten gelmekte olan Fatih Köklüce yönetimindeki RD 091 plakalı aracın önünü tıkanması sonucu çarpışma meydana geldi.

Kaza sonunu araçta sıkışan RD 091 plakalı araç sürücüsü Fatih Köklüce itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.